Im «Ankerviertel» entstanden 86 Mietwohnungen direkt am Wasser. Kern sind drei- bis viergeschossige Wohngebäude mit 2- bis 5-Zimmer-Wohneinheiten und Wohnflächen von ca. 50 bis 144 Quadratmetern.

Komfortable Neubauwohnungen in erholsamer Umgebung

In Grünau direkt am Ufer der Dahme, ca. 30 Minuten von der Berliner Innenstadt entfernt, bietet das Ankerviertel moderne Neubauwohnungen. Es ist Teil des Stadtquatiers 52° Nord, in dem insgesamt über 130 neue Wohnungen entstanden sind.



Der Standort setzt ganz auf die Natur. 200 Laubbäume, diverse Grünflächen mit öffentlichen Kinderspielplätzen und der breite, öffentlich zugängliche Uferweg der Dahme zeugen von hoher Wohnqualität in einer Lage, die nicht ganz zentral aber in jedem Fall erholsam ist.