In Mitte, unweit des Hauptbahnhofs wurden auf dem KunstCampus 120 neue Eigentumswohnungen errichtet. Das Objekt liegt direkt am Wasser und bietet Wohnungen von 2 - 4 Zimmern und ca. 67 - 123 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Einheiten sind bereits verkauft.

Wohnhaus als Kunstgalerie

Der KunstCampus will sich mit einem speziellen Konzept von anderen Neubauten in Berlin abheben. Neben dem freien Blick aufs Wasser gibt es im Erdgeschoss Galerien, in denen Bilder, Installationen und Skulpturen moderner Künstler gezeigt werden. Die drei Berliner Künstler Lotte Günther, Sven-Ole Frahm und Friedemann Grieshaber wurden eingeladen, ihre Kunst in dem Projekt zu zeigen.