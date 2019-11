Heinersdorf ist sehr grün, der kleinstädtische bis dörfliche Charakter ist nach wie vor vorhanden. Gewohnt wird überwiegend in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Zahlreiche Menschen besuchen im Rahmen der "Langen Nacht der Religionen" die Khadija-Moschee in Berlin-Heinersdorf.

Die Ahmadiyya-Moschee in Berlin-Heinersdorf.

Eigenheime in Heinerdorf

Wohnstraße in Heinersdorf

Häuser in Heinersdorf

Straße in Heinersdorf, im Hintergrund der Wasserturm.

Eigentlich sollte in Heinersdorf zu DDR-Zeiten die Satelittenstadt entstehen, die später in Marzahn errichtet wurde. Doch der Baugrund stellte sich als ungeeignet heraus. Einen Autobahnzubringer gibt es hier trotzdem.

Am Bahnhof Pankow-Heinersdorf fällt der verfallende Ringlokschuppen auf. Er gehört zum angrenzenden Bahnbetriebswerk, das Ende der 1990er Jahre stillgelegt wurde. Das Bahngelände ist ein Nebenschauplatz des Bauprojekts Pankower Tor, ein geplantes Stadtquartier mit 2000 Wohnungen. Der Investor muss den Lokschuppen und weitere denmalgeschüzte Gebäude instandsetzen lassen. Der S-Bahnhof selbst ist einer der ersten Bahnhöfe in Berlin, die überhaupt von elektrisch betriebenen Zügen angefahren wurden. Eröffnet wurde er im Oktober 1893.

Neue Eigenheime in Heinersdorf

Da Heinersdorf nie an einem Handelsweg oder dergleichen lag, ist es auch nicht großstädtisch erschlossen worden. Nach der Wende wurden Straßen ausgebessert, marode Abwasserkanäle funktionstüchtig gemacht. Häuser wurden verschönert und viele neue Eigenheime entstanden. Neue moderne Siedlungen gibt es unter anderem in der Eigerstraße, im Blumenwinkel und in der Idunastraße.