Ausschlag an Plansche nicht durch Chemikalien

Der Hautausschlag bei Dutzenden Kindern nach dem Besuch eines Wasserspielplatzes im Berliner Plänterwald ist nach Behördenangaben nicht durch Biozide ausgelöst worden.

An mehreren Bäumen im Umfeld der Plansche seien Raupen bereits in der Vorwoche abgesaugt und abgesammelt worden, allerdings sei es am vergangenen Wochenende erneut zu einem Auftreten gekommen, so der Bezirk weiter. «Da eine vollständige Beseitigung der Raupen nicht garantiert werden kann, bleibt die Plansche bis zum Zeitpunkt der vollständigen Verpuppung der restlichen Raupen geschlossen.»