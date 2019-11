Eine junge spanische Reisegruppe vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Abstecher in die Reichstagskuppel.

Café am Neuen See im Tiergarten

Elefantentor am Zoologischen Garten

Die markanten Hochhäuser (r-l) Bahn-Tower, Kollhoff-Tower und Piano-Hochhaus am Potsdamer Platz bilden das Eingangstor zur Innenstadt und sind ein begehrtes Fotomotiv für Touristen.

© dpa

In unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz liegt die Botschaft von Kanada am Leipziger Platz in Berlin.