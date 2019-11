Bau neuer Sporthalle in Spandau gestartet

Gut ein Jahr später als ursprünglich geplant hat der Bau einer neuen Drei-Feld-Sporthalle am Lily-Braun-Gymnasium in Spandau begonnen. Weitere sind geplant.

Der Baustart der Halle am Gymasium sei gleichzeitig der Start für den Bau von mehreren baugleichen «Typensporthallen» in Berlin, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Dienstag, den 12. November 2019 mit. Diese Art von Sporthallen könne dank vorgefertigter Teile schnell und wirtschaftlich gebaut werden.