Die Zitadelle Spandau im Ortsteil kennen die Meisten, dass man hier ruhig wohnen kann, wissen die Wenigsten.

In dieser zumeist einfachen Wohnlage dominieren im südlichen Teil Industrie, Gewerbegebiete, Nutz- und Freiflächen. Im nördlichen Gebiet dagegen findet man ruhige Wohnlagen. So unter anderem die Reichforschungssiedlung rund um die Gartenberg- und Daumstraße. Die viergeschossigen Flachbauten werden ergänzt durch Zeilenbauten aus der Nachkriegszeit, viel Grün und Reihenhäuser.

Wasserstadt Spandau am Havelufer

Teile der Wasserstadt Spandau bzw. Wasserstadt Oberhavel befinden sich auch in Haselhorst. Das neue Wohnviertel entsteht an beiden Seiten der Havel, also neben Haselhorst auch in Hakenfelde. Gebaut werden über 2000 Mietwohnungen und Sozialwohnungen. Dazwischen sind Gemeinschaftsgärten und Gewerbeflächen geplant.