Prenzlauer Berg: Siedlungen im Osten

Mit Plattenbauten, Altbauten, Einfamilienhäusern und Neubauten entwickelt der Osten Prenzlauer Bergs seinen ganz eigenen Charme.

Der in den 1980er Jahren angelegte Ernst-Thälmann-Park wurde als Symbiose zwischen Wohnen, kulturellen Einrichtungen und Natur geplant. Neben den Plattenbauten an der Greifswalder Straße befinden sich hier eine Schule, soziale Einrichtungen, eine Schwimmhalle und das 1987 eingeweihte Zeiss-Großplanetarium an der Prenzlauer Allee. Der Park selbst nimmt den größten Teil der Gebietsfläche ein.

Die Grüne Stadt liegt rund um die Anton-Saefkow-Straße mit dem Anton-Saefkow-Volkspark. Die Bebauung stammt vorwiegend aus den 1930er Jahren. Eine Besonderheit sind die vielen grünen Innenhöfe in den hufeisenförmig angeordneten, viergeschossigen Wohnhäusern. Bäume, Wiesen und Spielflächen in den Höfen lassen die Inspiration durch die sogenannten Gartenstadtbewegung erkennen.

Auf dem Gelände des alten Schlachthofs sind Wohnungen für rund 4500 Menschen entstanden. Darunter sind Townhouses und Stadtvillen sowie Reihenhäuser und Loftwohnungen. Das Gelände ist in fünf neue Areale unterteilt: das Hausburgviertel an der Hausburgstraße im Nordwesten, östlich der Thaerstraße das Thaerviertel, den Blankensteinpark im Zentrum sowie das Eldenaer Viertel und das Pettenkofer Dreieck im Osten. Im Zentrum des neuen Stadtquartiers liegt der Blankensteinpark mit Spielplatz, Liegewiesen und den Überbleibselt der alten Rinderauktionshalle.

Ostseestraße: Häuser im Zuckerbäckerstil

In den 1920er und 1930er Jahren wurden an der Grellstraße / Ostseestraße Wohnsiedlungen mit begrünten Innenhöfen gestaltet. In den 1950er bis 1970er Jahren wurde die Siedlung erweitert. Vorwiegend wurden nun Drei- bis Fünfgeschosser gebaut, viele im Stil des Sozialistischen Klassizismus. Später kamen Plattenbauten hinzu. Einen weiteren Bauboom erlebte das Viertel in den 1990er Jahren. Baulücken wurden geschlossen, Wohngebäude entstanden. Im Zentrum des Viertels liegt der Ostseeplatz, auf dem stattliche Kastanienbäume wachsen.