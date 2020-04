Mitte: Nordwesten

In der Oranienburger Vorstadt, einst bedeutender Industriestandort, befinden sich das Naturkundemuseum , der Invalidenfriedhof sowie der Dorotheenstädtische Friedhof . Die Oranienburger Vorstadt ist ein historischer Stadtteil von Berlin, der heute nicht nur in Mitte liegt, sondern sich auch in die Ortsteile Gesundbrunnen und Wedding erstreckt.