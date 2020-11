Neues Wohnquartier: Pandion The Haus

Auf dem Pandion Grundstück in der Nürnberger Straße 68, unweit des Kurfürstendamms und des Zoos, hatte der Berlin Art Bang e.V. ein ehemaliges Bankgebäude mit Hilfe von 175 internationalen Künstlern in die größte temporäre Street-Art-Galerie der Welt verwandelt. DasKunstprojekt «The Haus» öffnete vom 1. April bis zum 31. Mai 2017 seine Türen. Ab Sommer 2017 entwickelte Pandion auf dem Grundstück ein Neubauprojekt mit dem gleichlautenden Namen «Pandion The Haus», bei dem in dem Haus Ende 2019 65 Eigentumswohnungen fertiggestellt wurden.