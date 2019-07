Wartenberg entstand als typisches Angerdorf. Heute stehen in dem Ortsteil im Norden Hohenschönhausens neben Bauernhäusern auch Mehr- und Einfamilienhäuser. Einen Hauch dörflicher Idylle hat sich Wartenberg trotz der Veränderungen bewahrt.

Wohnpark Am Gutshof

Dorfstraße in Wartenberg

Wenn von Wartenberg die Rede ist, ist oft das Neubaugebiet in Neu-Hohenschönhausen mit dem gleichnamigen S-Bahnhof und den vielen Plattenbauten gemeint. Der Ortsteil Berlin-Wartenberg liegt nördlich davon und sieht ganz anders aus: Einfamilienhäuser und zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser prägen das Bild. Im denkmalgeschützten Dorfkern sind ein paar alte Bauernhöfe erhalten.

Einfamilienhäuser und Schrebergärten

Auf den Feldern im Osten von Wartenberg sind in den letzten Jahren viele Einfamilienhäuser mit gepflegten Gärten entstanden. Hinzu kommen sowohl an der östlichen als auch an der westlichen Grenze des Ortsteils Kleingartenanlagen, die den Bewohnern der dichter besiedelten Gebiete die Möglichkeit zu Gemüseanbau und Erholung geben. Dazwischen liegt der Landschaftspark Wartenberger Feldmark.