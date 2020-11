Neues Wohnquartier: Wave Waterside Living Berlin

Das Gelände des ehemaligen Osthafens an der Stralauer Allee ist heute ein lebendiges Quartier mit vielen Medienunternehmen und Modefirmen. Im Norden befindet sich mit dem Ostkreuz einer der größten und wichtigsten Bahnhöfe Berlins sowie ein pulsierendes Ausgeh- und Szeneviertel, das sich bis zur Warschauer Straße erstreckt. Gleich hinter der Elsenbrücke Richtung Osten befindet sich mit dem Treptower Park und dem Rummelsburger See ein beliebtes Naherholungsgebiet. In westlicher Richtung liegen das Wahrzeichen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, die Oberbaumbrücke , die East Side Gallery sowie der Alexanderplatz.