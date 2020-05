Südost: Kurfürstendamm und Savignyplatz

Die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz

Das «Upper West» m Breitscheidplatz ragt in den Himmel.

Besucher gehen über die Dachterasse des Einkaufszentrums Bikini-Haus in Berlin.

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche (M hinten) sowie die Skulptur "Berlin" (M vorne) spiegeln sich in einer Bank auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße.

Zahlreiche Drehorgeln sieht man bei der Parade beim Internationalen Drehorgelfest auf dem Kurfürstendamm in Berlin.

© dpa

Kunden stehen am wiedereröffneten Kiosk am Savignyplatz in Berlin. Der fast 100-jährige unter Denkmalschutrz stehende Kiosk, der 1943 stark beschädigt worden war, ist wieder Anziehungspunkt für Touristen.