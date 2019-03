Schimmel macht krank: Mieter darf fristlos kündigen

Wenn Schimmel in der Wohnung zu einer lebensgefährlichen Erkrankung führt, dürfen die Mieter das Mietverhältnis fristlos kündigen. Außerdem dürfen sie die Miete um 100 Prozent mindern - die Zahlungen also einstellen.

Das geht aus einer Entscheidung des Landgerichts Berlin hervor, auf die der Deutsche Mieterbund hinweist (Az.: 65 S 345/07). In dem Fall waren Mutter und Tochter aufgrund des Schimmelpilzbefalls in der Wohnung lebensgefährlich an einer Lungenentzündung erkrankt.