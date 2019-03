Schimmel-Befall steigt in Herbst und Winter

In der feuchten Jahreszeit gedeiht Schimmel in der Wohnung besonders gut. Wie man ihn stoppt.

In Neubauten sei Schimmel seltener - meist entsteht er durch zu wenig Lüftung. In Altbauten sind oft bauliche Schwächen im Wärmeschutz und Undichtigkeiten die Ursache. Schimmelsporen finden sich unsichtbar in der Umgebung, aber erst bei Feuchtigkeit beginnt der Schimmel zu wachsen. Ideale Nährböden sind Tapetenkleister, Papier und andere organische Materialien.

Im Herbst öfter lüften

Bis zu 15 Liter Wasser werden in einem Vier-Personen Haushalt pro Tag als Wasserdampf abgegeben: durch Atmen und Schwitzen, sowie Kochen oder Wäsche trocknen. Dieser Wasserdampf muss durch Lüften beseitigt werden.



Im Herbst ist die Außenluft jedoch feucht. Deshalb muss öfter gelüftet werden als im kalten Winter. Sonst kann sich die Nässe an den auskühlenden Wänden, Decken oder in Ecken und an Kanten als feuchter Film niederschlagen.