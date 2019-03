Schimmel in der Wohnung: Schimmelflecken luftdicht abdecken

Schimmelbefall in der Wohnung ist fast immer ein Grund, den Spezialisten zu rufen. Was die Bewohner bis dahin tun können, um die Ausbreitung der Sporen zu verhindern.

Kleine Schimmelflecken mit Folie abdecken

Kleinere befallene Flächen kann man auch mit Folie und Klebeband luftdicht abdecken, um die Sporenbelastung in der Raumluft in der Zwischenzeit zu senken. Aber dies sollte nur für kurze Zeit geschehen, denn unter der Folie kann Schimmel sogar noch stärker wachsen, erklären die Verbraucherschützer in dem neuen Ratgeber «Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Erkennen, beseitigen, vorbeugen».