Schimmel: Wann Experten ran müssen

Kleinere Schimmelflecken lassen sich oft noch selber entfernen, doch bei einem großflächigeren Befall sollten Verbraucher einen Experten hinzuziehen.

Schimmel in der Wohnung- viele Verbraucher kennen das Problem. Was man gegen kleinere Schimmelflecken tun kann und ab wann ein Experte helfen muss, erklärt der Regionalverband Umweltberatung Nord.

Bei Schimmelflecken ab einem halben Quadratmeter Größe sollten Betroffene nicht mehr selbst Hand anlegen. «Spätestens dann sollten sie einen Fachmann zurate ziehen», sagt Roland Braun vom Regionalverband Umweltberatung Nord (RUN). Für die Beurteilung des Schimmelbefalls und die Einschätzung des Schadens seien Beratungsstellen wie der RUN, die Verbraucherzentralen oder der Berufsverband Deutscher Baubiologen zuständig. Für die Beseitigung gebe es spezielle Sanierungsfirmen. Mit Schimmelproblemen können sich Verbraucher auch an das Netzwerk Schimmelberatung in Hamburg wenden.

Kleiner Schimmelflecken selbst entfernen

Kleinere Flecken könnten Betroffene auch in Eigenregie entfernen, sagte Braun. «In der Regel reicht dann auch die mechanische Reinigung.» Von harten Oberflächen lasse sich Schimmel oft einfach abwischen. Auf Reinigungsmittel mit Chlor oder Fungiziden sollten Betroffene in Wohnräumen allerdings verzichten. Aus Tapeten schnitten sie die Schimmel-Stellen am besten vollständig heraus. Anzeichen für Schimmel seien dunkle Verfärbungen.