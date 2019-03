Schimmel: Mietminderung erst nach Mängelanzeige erlaubt

Bei Mängeln an Mietwohnungen wie etwa Schimmel dürfen Mieter die Zahlung der Miete laut BGH-Urteil nur verweigern, wenn sie den Vermieter bereits auf den Mangel aufmerksam gemacht haben.

Das sogenannte Zurückbehaltungsrecht diene dazu, auf den Vermieter Druck auszuüben, damit er den Mangel beseitigt. Solange dem Vermieter ein Mangel nicht bekannt sei, könne die Zahlungsverweigerung diese Funktion nicht erfüllen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch (3. November) entschieden (Aktenzeichen: VIII ZR 330/09).

Mietminderung wegen Schimmel

Im konkreten Fall hatten Mieter aus Berlin im Jahr 2007 drei Monate lang keine und einen Monat nur die Hälfte der Miete gezahlt. Der Grund: An der Fensterfront im Flur, im Fensterbrettkasten in der Küche und an der Decke im Schlafzimmer war großflächig Schimmel. Ihr Vermieter kündigte daraufhin das Mietverhältnis. Er forderte, dass die Mieter die Wohnung räumen und 1155 Euro nachzahlen. Die Mieter wehrten sich gegen die Kündigung und wiesen den Vermieter auf den Schimmel hin.