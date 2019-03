Schimmel in der Wohnung: Urteil stärkt Vermieter

Bei Schimmel in der Wohnung darf der Mieter nicht einfach die Zahlung der Miete verweigern. Der Vermieter muss zuerst über den Mangel informiert werden.

Bei Mängeln an Mietwohnungen wie etwa Schimmel dürfen Mieter die Zahlung der Miete nur verweigern, wenn sie den Vermieter bereits auf den Mangel aufmerksam gemacht haben. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch entschieden.