Schimmel: Lüften am Morgen und Abend reicht den Richtern

Das Amtsgericht München hat in einem Fall entschieden, dass Mietern ständiges Lüften nicht zuzumuten ist.

Auf das Urteil weisen die Miet- und Immobilienrechtsexperten des Deutschen Anwaltvereins in Berlin hin (Aktenzeichen: 412 C 11503/09). Mieter müssten schließlich zum Beispiel ihrem Beruf nachgehen können. Demnach muss das Lüften am Morgen und Abend ausreichen.