Wände streichen wie die Profis: 7 Tipps

Eine Wand streichen kann jeder. Aber ohne das passende Werkzeug und den richtigen Umgang mit der Farbe sieht das Ergebnis selten gut aus. Wie der perfekte Anstrich gelingt.

«In Innenräumen sind Dispersionsfarben Standard», sagt Michael Bross, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie. «Sie können für jeden mineralischen Untergrund und Tapeten verwendet werden.» Wichtig ist, im Vorfeld zu bedenken, wo die Farbe eingesetzt wird und welchen Belastungen sie später ausgesetzt ist. So gibt es drei Nassabriebklassen. Am strapazierfähigsten ist die Klasse 1. Die Deckkraft der Farben ist in die Klassen 1 bis 4 eingeteilt, die beste ist ebenfalls Klasse 1.

Für Innenräume werden in der Regel wasserlösliche Dispersionsfarben verwendet, bei deren Lagerung sich die Flüssigkeit im oberen Bereich und Farbpigmente am Boden des Behälters absetzen. «Wandfarbe muss deshalb immer gut durchgerührt werden, bevor sie verarbeitet wird», betont Ilgner. Soll die Wandfarbe mit Abtönpaste eingefärbt werden, muss die gesamte Masse nach dem Durchrühren sogar in einen sauberen Eimer gegossen werden. «So wird sichergestellt, dass die Farbpigmente vom Boden und von den Wänden des Eimers nicht an die Wand gelangen und ein einheitliches Farbbild entsteht.»

6. Nass in Nass streichen

Das Malern der Decke beginnt an den Ecken. Sie werden abschnittsweise mit einem Pinsel vorgestrichen, der gut in alle Zwischenräume kommt. «Dann kommt es darauf an, gleich mit der Malerrolle darüber zu gehen und die gesamte Decke zu streichen», erklärt Ilgner. «Fachleute nennen das Nass-in-Nass-Streichen.» Würde die Farbe in den Ecken antrocknen und erst dann mit der Rolle überstrichen werden, ergäbe das Flecken und Schatten an den Rändern. «Für weiße Farbe benutzt man am besten eine längerflorige Lammfellrolle, farbige Flächen werden mit einer kurzflorigen Rolle gestrichen», empfiehlt Back. Wie an der Decke geht man später auch an den Wänden vor. Nass-in-nass bedeutet auch, dass mindestens eine Wand in einem Durchgang gestrichen wird. Pausen hinterlassen Schatten auf der Oberfläche. Decken und Wände sollten immer vom Fenster weg gestrichen werden.