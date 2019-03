Wasserrohrbruch: Was tun bei geplatzter Leitung?

Ein Wasserrohrbruch erfordert schnelles Handeln. Neben Wasserschäden drohen weitere Gefahren.

Bei einem Wasserrohrbruch in der Wohnung oder im Haus wird der Schaden Tropfen um Tropfen größer. Im Verborgenen hinter einer Wand platzen Wasserleitungen, oder ein Rohr wird an einer winzigen Stellen beschädigt - bis die Bewohner etwas bemerken, steht das Wasser schon im Haus und hat womöglich viel Schaden angerichtet. Wer im Notfall schnell und sachgemäß reagiert, kann den Schaden aber begrenzen.

Weniger dramatisch ist die Lage, wenn es sich um eine kleine Leckage handelt. «Wenn man einen Wasserrohrbruch entdeckt, sollte man am besten den betroffenen Leitungsabschnitt absperren, bis der Handwerker kommt», sagt Matthias Wagnitz vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima. «Den sollte man allerdings auch sofort rufen.» Besondere Eile ist geboten, wenn Wasser aus der Decke kommt oder eine Wand durchnässt ist. «Das sind Zeichen, dass bereits große Wassermassen im Gebäude sind.»

Schäden nach einem Wasserrohrbruch

Nach der ersten Reparatur wird aufgeräumt - aber auch das nur in Absprache mit der Versicherung. Sie kann darauf bestehen, den Schaden erst zu begutachten. Damit so viel Luft wie möglich an alle durchfeuchteten Oberflächen gelangt, wird der betroffene Bereich möglichst leer geräumt. «Holzständerkonstruktionen beispielsweise sollten freigelegt werden, damit sie vollständig trocknen können», erläutert Corinna Kodim vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Aber: Stark durchfeuchtete oder mehrschichtige Bauteile werden durch Lüften - auch mit einem Kondensationstrockner - kaum vollständig trocknen. Hier muss eine auf Gebäudetrocknung spezialisierte Firma beauftragt werden.