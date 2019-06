Unwetterschäden: So wird der Keller wieder trocken

Wenn Gewitter wüten, überflut der Regen oft auch Keller. Worauf Betroffene beim Aufräumen achten müssen und wie sie am besten vorgehen.

Vor dem Aufräumen - möglichst sogar noch vor dem Abpumpen - muss die Situation für die Versicherung dokumentiert werden, am besten mit Fotos. Außerdem wird eine Liste der beschädigten Gegenstände erstellt. Schäden direkt am Gebäude zahlt die Wohngebäudeversicherung- aber nur, wenn extra eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen wurde. Darauf weist die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hin. Für alle Schäden am Wohnungsinventar ist die Hausratversicherung zuständig, ebenfalls mit Elementarschadensklausel in den Verträgen.

Komplett aufräumen darf man erst, wenn der Versicherer dem zustimmt. Das bedeutet: Zerstörte Gegenstände sollten erst nach Rücksprache entsorgt werden. Aber Gefahrenquellen dürfen beseitigt und so abgesichert werden, dass kein weiterer Schaden entsteht. Die gefluteten Räume dürfen also getrocknet werden - denn das muss schnell geschehen, damit sich kein Schimmel bildet und damit noch mehr Schaden entsteht.

Elektrogeräte dürfen erst wieder an das Stromnetz, wenn sicher ist, dass sie nicht durch Feuchtigkeit Schaden genommen haben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät sogar dazu, sie vom Fachmann überprüfen zu lassen. Nasse und kaputte Möbel müssen ausgeräumt werden. Werden sie entsorgt, dürfen sie genauso wie verdorbene Lebensmittel nicht in den Hausmüll kommen. Sie werden extra entsorgt.

Entsteht beim Lüften nicht genügend Durchzug, bleibt nur der Gang in den Baumarkt: Diese vermieten Trocknungsgeräte, mit denen sich der Keller innerhalb weniger Tage trockenlegen lässt. «Diese sollten frei im Raum stehen, damit sie die Luft gut umwälzen können», empfiehlt Bauexperte Werner Weigl. «Außerdem sollte man sie regelmäßig kontrollieren. Ist der Wassertank voll, schalten sie sich in der Regel selbstständig ab.» Ein Hygrometer zeigt, wie der Trocknungsprozess voranschreitet. «Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 65, besser 60 Prozent, ist der Keller im Prinzip wieder trocken.»

Welche Folgen hat Feuchtigkeit in den Räumen?

Bilden sich hässliche Flecken an den Dachschrägen, muss das baldmöglichst repariert werden. Denn nasser Dämmstoff isoliert nicht mehr. Und an nassem Holz wachsen Pilze, es fault. Außerdem kann sich Schimmel im Dachstuhl bilden, der über die innere Wandverkleidung in die Raumluft gelangt, was gesundheitsgefährdend ist. Ist Wasser an der Hauswand heruntergelaufen, kann es ebenfalls zu Schäden kommen.