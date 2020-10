Halloween-Kürbis selber schnitzen

Ein Kürbis für Halloween ist schnell selbst geschnitzt - wenn man bestimmte Regeln berücksichtigt.

Wer seinen Garten oder die Wohnung zu Halloween am 31. Oktober mit einem Kürbis dekorieren will, sollte ihm zuerst ein Gesicht schnitzen. Erst danach sollte die herbstliche Frucht ausgehöhlt werden. Das rät der ein Kürbiszüchter. Denn die vorher eingeschnittenen Augen, Nase und Mund lassen sich danach leicht mit dem Finger herausdrücken. Andersherum sei das Risiko groß, die Kürbiswand beim Schnitzen komplett einzudrücken.

Halloween-Kürbisse nicht zu stark aushöhlen

Bastler höhlen Kürbisse für die Halloween-Deko am besten nicht zur stark aus. Denn wenn die Außenwand des Kürbiskopfes zu dünn ist, kann er beim Schnitzen des Gesichts in sich zusammenfallen. Die Schale sollte ruhig ein bis zwei Zentimeter dick sein, empfiehlt der Verein Initiative Hobby-Kreativ in Bietigheim-Bissingen. Nach dem Schnitzen gehören zwei Löcher in den Deckel, damit der Kerzenrauch abziehen kann.