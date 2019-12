Stofftücher, die mit Bienenwachs versiegelt wurden, sind eine umweltfreundliche Alternative zu Frischhalte- und Alufolie. Viel braucht man nicht um sie zu Hause selbst herzustellen.

Bienenwachstücher selber machen: So geht's

Dafür einen Baumwollstoff in gewünschter Größe am Rand einsäumen. Alternativ rät der BUND, den Stoff mit einer Zickzackschere in die gewünschte Größe zu schneiden, was ebenfalls das Ausfransen verhindern soll. Das Tuch auf einen Bogen Backpapier legen und Stücke Bienenwachs darauf verteilen.