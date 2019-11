Weihnachtsbaum kaufen: Wann ist der beste Zeitpunkt?

Der Verkauf der Weihnachtsbäume startet früh. Aber sollte man jetzt schon zuschlagen? Oder ist später besser? Experten geben Auskunft.

Es ist so eine Sache mit dem Weihnachtsbaum: Manche kaufen ihn schon vor dem ersten Advent, andere erst an Heiligabend. Die meisten suchen ihren Baum irgendwann dazwischen aus. Aber wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, einen Weihnachtsbaum zu kaufen?

Eigentlich liegt auf der Hand: Je später der Baum geschlagen wurde und je kürzer er lagern muss, desto länger hält er sich natürlich. Laut Informationen des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum kaufen etwa zwei Drittel ihren Baum auch erst nach dem dritten Advent. Mit der Nachfrage steigt auch die Auswahl: In dieser Zeit sind besonders viele Bäume im Angebot und man kann sich den schönsten aussuchen. Kurz vor Heiligabend muss so mancher mit den weniger gut gewachsenen Resten vorlieb nehmen.

Gut beraten ist, wer dann einen möglichst frischen Baum kauft. Ob ein Baum frisch geschlagen ist, erkennt man an der Schnittstelle. Sie sollte möglichst hell und nicht schon grau sein, erklärt die Landwirtschaftskammer NRW. Die Nadeln sollten grün sein und leicht glänzen. Auch die Verkaufsstelle kann einen Unterschied machen. Viele Baumärkte werden beispielsweise deutlich seltener beliefert als der Weihnachtsbaumverkäufer um die Ecke. Sie verkaufen entsprechend lange gelagerte Bäume. Die Weihnachtsbaumernte läuft bis kurz vor Weihnachten. Frische Bäume gibt es also auch noch kurz vor dem Fest.

Weihnachtsbaum richtig lagern

Aber wer den Christbaum früher schon besorgt, hat den Weihnachtsbaum-Anbauern zufolge auch kein Problem: Richtig versorgt können sich die gefällten Bäume vier bis sechs Wochen lang halten. Zur Zwischenlagerung bleibt er idealerweise im Netz, was praktischer ist, und an einer sonnen- und windgeschützten Stelle im Freien oder in einer Garage bis zum Aufstellen. Damit der Baum sich bis dahin gut mit Wasser versorgen kann, kann der Stamm nach dem Kauf um etwa zwei bis drei Zentimeter eingekürzt werden. Dann kommt der Baum in einen Eimer voller Wasser und wird regelmäßig mit einem Wassernebel besprüht, lautet der Rat der Weihnachtsbaum-Produzenten.