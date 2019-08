Vorratsdosen: Welches Material ist am besten?

Ob Vorratsbehälter für die Lagerung von Nudeln, Tee oder anderen Lebensmittel geeignet sind, entscheidet das Material. Leider haben alle ihre Nachteile.

Vorratsdosen aus Kunststoff sind günstig, leicht und in der Regel wenig zerbrechlich.

Geeignete Dosen sind mit Symbolen für das Einfrieren, die Verarbeitung von Lebensmitteln in der Mikrowelle sowie das Spülen versehen.

Ob sich Dosen für die Wäsche in der Spülmaschine und das Lagern von Lebensmitteln eignen, zeigen diese Symbole an.

An Vorratsdosen aus Kunststoff kam lange keiner vorbei. Mit der Zielsetzung mehr Plastik zu vermeiden, kommen nun verstärkt Alternativen auf den Markt - Dosen aus Holz, Metall, Bambus und Glas. Was taugt am besten?