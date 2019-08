Pizzakarton richtig entsorgen

Gelber Sack, Altpapier oder doch in den Restmüll? Wohin der leere Pizzakarton gehört, hängt vom Zustand ab - und vom Material.

Verschmutzter Pizzakarton ist Restmüll

Zwar bestehen unbeschichtete Pizzakartons aus Papier, in der Papiertonne landen sollten aber nur saubere Exemplare. Denn sobald Essen daran klebt, können sie nicht mehr recycelt werden und gehören in den Restmüll. Im gelben Sack oder in der gelben Tonne ist der Karton ebenfalls fehl am Platz. Dort hinein gehören nur Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind.