Tipps für den Kerzenkauf

Kerze ist nicht gleich Kerze. Unterschiede gibt es unter anderem beim Material und im Herstellungsprozess. Woran man eine gute Kerze erkennt.

Gerade an langen, dunklen Abenden zünden viele wieder Kerzen an.

Wenn die Tage kürzer und dunkler werden, zünden viele wieder Kerzen an. Denn auch im Zeitalter der LED haben sie ihre Magie nicht verloren. Ob an einer festlichen Tafel, bei einem gemütlichen Schaumbad oder bei einem kuscheligen Abend zu zweit - Kerzen sorgen mit ihrem warmen Lichtschein für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Es gibt sie in unterschiedlichen Formen, Größen und Herstellungsweisen - etwa gezogen, gegossen oder gepresst. Die gezogene Kerze genießt nach wie vor das höchste Ansehen. Doch: «Das Herstellungsverfahren allein ergibt keinen Qualitätsunterschied», erklärt Wolfgang Reich von der Bayerischen Kerzeninnung. Vielmehr kommt es bei der Herstellung auf die verwendeten Rohstoffe an.

Kerzen bestehen aus einem Docht aus Baumwolle und Wachs - einer Brennmasse, die in der Flamme verdampft und in Verbindung mit Sauerstoff aus der Luft verbrennt. Das Wachs kann aus verschiedenen Materialien bestehen, die auch gemischt werden können.

Kerze aus Paraffin, Stearin oder Bienenwachs?

Am günstigsten, und damit auch am weitesten verbreitet, ist derzeit Paraffin - in der Regel aus Erdöl gewonnen. Stearin hingegen besteht aus tierischen und pflanzlichen Fetten wie Palmfett, Kokosfett oder Rindertalg. «Alle Brennmassen sind bei sachkundiger Fertigung in der Lage, die Anforderungen an eine gute Kerze zu erfüllen», sagt Constanze Gillé von der Gütegemeinschaft Kerzen.