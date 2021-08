Koffer richtig reinigen: So geht's

Nach einer Reise haben sich Koffer, Rucksack oder Reisetasche eine Wäsche verdient. Wir erklären, wie sie schnell und schonend wieder sauber werden.

Nach dem Waldausflug oder dem Backpacking-Trip sieht der Rucksack mitgenommen aus. Ist der Rucksack aus synthetischem Material, könnte man ihn auch in die Waschmaschine stecken, erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main. Auch bei Reisetaschen ist das möglich.