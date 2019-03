Waschmittelflecken entfernen

Weiße Flecken oder Rückstände vom Waschpulver will niemand auf seiner Kleidung haben. Passiert es trotzdem, gibt es einen einfachen Trick.

Wenn dies passiert, reiche es aus, die Stücke mit den Waschmittelflecken in die Kurzwäsche der Waschmaschine zu geben. Auch die Wasserplus-Taste oder - falls nicht vorhanden - die Funktion Spülen entfernen die Rückstände wieder. Das ist am effektivsten. Daneben gibt es noch eine weitere Methode.

Oberflächliche Rückstände des Waschmittels können nach dem Trocknen einfach ausgebürstet werden. Doch Vorsicht: Ist der Stoff auch nur ein bisschen feucht, sorgt die Maßnahme für das Gegenteil und das Waschmittel gelangt noch tiefer in das Gewebe. Das Ausbürsten ist nicht für jedes Material geeignet: Eine Jeans hält es aus, eine Strickjacke nicht.

Waschmittelflecken auf dunkler Kleidung

Vor allem auf schwarzer Kleidung sind die Flecken nicht nur unschön, sondern ein Problem - und sollten so schnell wie möglich entfernt werden. Denn je nach Produkt enthalten Waschpulver und Co. Bleichmittel und andere Chemikalien, die den Stoff ausbleichen oder verfärben. Flüssigwaschmittel in der richtigen Dosierung sind für schwarze Bekleidung daher die beste Wahl.