Elektroschrott im Briefkasten entsorgen

Ausgediente Elektronik kann unter gewissen Umständen einfach per Post zum Recycling geschickt werden - und das kostenlos.

Wenn der kommunale Wertstoffhof mal nicht um die Ecke ist, können kleinere Elektronikgeräte und Bauteile auch per Post kostenlos entsorgt werden. Die Deutsche Post bietet hierfür die Electroreturn-Option. Gut verpackter Elektroschrott kann so einfach in den nächsten Briefkasten geworfen werden. Doch es gibt einige Regeln.