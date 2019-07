Wespen mit Wassernebel vertreiben

Werden die Insekten mit dem feinen Wassernebel besprüht, fliegen sie instinktiv zurück in ihr Nest.

Wespen sollte man nicht anpusten, um sie zu vertreiben. Das Kohlendioxid in der Atemluft ist ein Alarmsignal für die Tiere und versetzt sie in Angriffsstimmung. Hilfreich ist aber zerstäubtes Wasser aus der Sprühflasche.

Wespen fliegen bei Regen zurück ins Nest

Gibt man einen Wassernebel in Richtung Wespe ab, denkt diese, es fange an zu regnen und folgt ihren Instinkten: Sie flüchtet in ihr Nest. Dazu rät der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).