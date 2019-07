Waldbrandstufen: Bedeutung und Verbote

Die Waldbrandgefahrenstufen dienen in erster Linie dazu, Waldbrände zu verhindern. Was die Einstufung im Einzelnen für Waldbesucher und -besitzer bedeutet.

Walbrände vernichten jedes Jahr allein in Deutschland über 500 Hektar Wald. Um den Schaden in unseren Wäldern so gering wie möglich zu halten, geben die zuständigen Behörden Waldbrandgefahrenstufen heraus, die mit verschiedenen Schutzmaßnahmen verbunden sind.

Wie entstehen Waldbrände? Nur knapp fünf Prozent aller Waldbrände weltweit lassen sich auf natürliche Ursachen zurückführen. Anders gesagt: Brennt der Wald, ist fast ausnahmslos der Mensch schuld. Die Brände entstehen vor allem durch Brandstiftung, Fahrlässigkeit (Zigaretten, Funkenflug vom Lagerfeuer), heiße Katalysatoren von auf Waldboden abgestellten Fahrzeugen und sich selbst entzündende Munitionsreste.

Wann beginnt und endet die Waldbrandsaison? Die Waldbrandsaison beginnt am 1. März und endet am 30. September eines Jahres. In diesem Zeitraum gibt die zuständige Behörde täglich die aktuellen Waldbrandgefahrenstufen im Internet bekannt. Auch die örtliche Feuerwehr und der Deutsche Wetterdienst geben Auskunft. Ausgerufen werden die Waldbrandstufen in der Regel für einen gesamten Landkreis.

Wie viele Wandbrandgefahrenstufen gibt es? Fünf. Die genaue Einteilung und Vorgehensweise unterscheidet sich jedoch von Region zu Region und wird meist in individuellen Waldbrandschutzverordnungen geregelt. Dabei spielen auch das Klima und die Art des Waldes eine Rolle. In den östlichen Bundesländern gibt es beispielsweise viele Kiefernwälder, die deutlich brandanfälliger sind als Misch- oder Laubwälder. Das Land Brandenburg mit seinen reinen Kiefernwäldern und geringen Niederschlägen etwa liegt in der gleichen Gefahrenklasse wie Südspanien.

Was bedeuten die Waldbrandgefahrenstufen? Die Waldbrandstufen 1 bis 5 stellen die unterschiedliche Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes dar. Sie sollen die Bevölkerung für die Gefahr sensibilisieren und sind als Empfehlung zum Schutz von Wald, Mensch und Umwelt zu verstehen. Grundlegende Verbote - wie etwa im Wald zu rauchen, im und am Wald ein Feuer zu entfachen bzw. zu grillen oder Waldwege mit dem Auto zu befahren - bestehen unabhängig von der geltenden Waldbrandstufe.



Waldbrangefahrendstufe 1: Sehr geringe Gefahr

Der Wald kann ohne Einschränkungen betreten werden.



Waldbrandgefahrenstufe 2: Geringe Gefahr

Um Zündquellen zu vermeiden, ist erhöhte Vorsicht geboten.

Fahrzeuge nicht auf Waldparkplätzen mit trockener Bodenvegetation abstellen.



Waldbrandgefahrenstufe 3: Mittlere Gefahr

Die Waldbrandgefahr ist erhöht.

Das Betreten des Waldes ist erlaubt, bei der Nutzung von Waldparkplätzen ist erhöhte Vorsicht geboten.



Waldbrandgefahrenstufe 4: Hohe Gefahr

Die Forstbehörde darf den Wald sperren.

Öffentliche Straßen und Wege sowie Waldwege aller Arten sollten nicht verlassen werden.

Die Forstbehörde darf Parkplätze und touristische Einrichtungen im Wald sperren sowie weitere Schutzmaßnahmen einleiten.



Waldbrandgefahrenstufe 5: Sehr hohe Gefahr

Die Forstbehörde darf den Wald sperren.

Der Wald sollte weder betreten noch befahren werden.

Ausnahmen gelten nur zu Kontrolltätigkeiten durch die Forstbehörde sowie für Kräfte des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes.

Waldbrände verhindern: Was Waldbesucher tun können Im Wald nicht rauchen.

Offenes Feuer vermeiden.

An Seeufern in Waldnähe nicht grillen.

Waldzufahrten für Feuerwehr und Rettungskräfte freihalten.

Im Wald nur auf dafür ausgewiesenen Flächen parken.

Jeden Brand schnellstmöglich unter der Telefonnummer 112 melden.

Hinweis: Die genannten Regelungen und Verbote gelten für das Land Brandenburg. In Berlin gilt ein generelles Feuerverbot.

