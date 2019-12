Geschenke einpacken: Anleitung und Tipps

Geschenke einzupacken bedeutet für viele Stress. Dabei ist es gar nicht so schwer - vor allem, wenn man die Grundtechnik beherrscht.

Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so: Gründe zum Schenken gibt es viele. Fast so wichtig wie das Geschenk an sich ist die Verpackung. Dabei kommt es nicht nur auf hübsches Geschenkpapier und eine farblich passende Schleife an, sondern auch auf die richtige Technik. Wir erklären in sechs Schritten, wie es geht.

1. Gutes Geschenkpapier besorgen Farbe und Muster des Geschenkpapiers sollten zum Anlass passen, bei einem Geburtstagsgeschenk vor allem zum Geburtstagskind. Dabei lohnt es sich, auf Qualität zu achten. Ist das Papier zu dünn, scheint es durch und reißt beim Falten ein. Zu dickes Papier lässt sich oft nur schwer verarbeiten und kann schnell brechen. Geschenkpapier auf Rollen ist in der Regel günstiger als einzelne Bögen, doch die Qualität ist meist schlechter.

2. Preisschilder entfernen und Werkzeuge bereitlegen Bevor es ans Verpacken geht, werden alle Preisschilder entfernt bzw. mit einem schwarzen Filzstift unkenntlich gemacht und alle Utensilien auf einer flachen, sauberen Unterlage zurechtgelegt. Neben dem Geschenkpapier sind das eine gute Schere oder ein Papiermesser, durchsichtiges Klebeband sowie Geschenkband nach Wahl.

3. Geschenkpapier auf die richtige Größe zuschneiden Wie viel Geschenkpapier benötigt wird, hängt von der Größe des Geschenks ab. Zur Ermittlung des Papierbedarfs das Papier mit der Innenseite nach oben glatt hinlegen, das Geschenk quer darauf stellen und zentrieren. Links und rechts vom Geschenk muss so viel Überstand vorhanden sein, dass dieser beim Umklappen jeweils bis an die obere Kante des Päckchens reicht. Oben und unten muss sich das Papier über dem Geschenk überlappen können. Das Geschenkpapier nun auf die richtige Größe schneiden.

4. Geschenk in Papier einschlagen Geschenk wie vorher auf der Innenseite des zugeschnittenen Papiers zentrieren. Papier an der Unterseite einmal ein bis zwei Zentimeter nach innen falten - das sorgt für eine glatte Kante. Erst die Oberseite, dann die Unterseite straff um das Geschenk legen und in der Mitte mit einem Stück Klebestreifen fixieren. Den Papierüberstand an der Seite herunterklappen. Die entstandenen dreieckigen "Flügelchen" umklappen und nach innen auf das Päckchen drücken. Das verbliebene Papierstück nach oben an das Päckchen klappen und festkleben. Auf der anderen Seite wiederholen.

5. Geschenkband richtig abmessen Um die richtige Menge Geschenkband abzumessen, Länge und Breite des Päckchens jeweils zwei Mal abnehmen und vier Mal die Höhe. Dazu kommt die Reserve für die eigentliche Schleife. Das Geschenkband quer hinlegen. Dann das eingepackte Geschenk in der Mitte kopfüber darauflegen, Band an den Seiten hochziehen und oben überkreuzen. Bänder um 90 Grad drehen und an den beiden anderen Seiten herunterziehen. Das Päckchen umdrehen und die Bänder dabei festhalten. Beide Enden in der Mitte straff mit einem Doppelknoten zusammenbinden.

6. Schleife binden oder Geschenkband kräuseln Während sich für breite Geschenkbänder aus Stoff oder gewebtem Kunststoff die klassische Schleife am besten eignet, wird schmales Geschenkband aus Kunststoff (Kräuselband) mit der Schere zu Locken gezogen. Dafür die scharfe Seite der Scherenklinge oberhalb des Knotens an der Innenseite des Geschenkbands anlegen und schnell bis zum Ende durchziehen. Mit viel Druck werden die Kringel klein. Wer nur wenig Druck auf das Band ausübt, erhält größere und elegante Locken. Für das Binden zu Schleifen ist Kräuselband nicht geeignet.

Tipps und Tricks für einen professionellen Look Unförmige Geschenke zu verpacken, ist nicht leicht. Daher greifen die meisten zu einem Trick und legen das Geschenk einfach in eine rechteckige Box, die dann wiederum nach der obenstehenden Anleitung verpackt wird. Durchsichtige Klebestreifen fallen zwar kaum auf - doch es geht auch unsichtbar. Profis nehmen doppelseitiges Klebeband und verkleben das Papier ganz einfach verdeckt. Ein zweites Paar Hände sind aber nach wie vor die größte Hilfe.

