Kalkflecken in Bad und Küche entfernen: So geht's

Hartnäckige Kalkablagerungen lassen sich am besten mit säurehaltigen Reinigungsmitteln beseitigen. Doch Vorsicht. Zu viel Säure kann Fliesen und Armaturen schaden.

Kalk kann im Haushalt ein Ärgernis sein. Er setzt sich an Wasserkochern und Kaffeemaschinen ab, überzieht Fliesen, Duschwände und Armaturen mit einem weißlich-grauen Schleier. «Je härter das Wasser, desto kalkhaltiger ist es», erklärt Elke Wieczorek vom DHB-Netzwerk Haushalt in Bonn. Und umso häufiger muss folglich geputzt und entkalkt werden. Doch wie geht das am einfachsten?