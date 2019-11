Heizung entlüften: Anleitung und Tipps

Gluckert es im Heizkörper oder wird er nicht mehr warm, muss entlüftet werden. Expertenwissen ist dazu nicht nötig. Ein paar kleine Kniffe sollte man aber kennen.

Gluckern in der Heizung kostet Geld. Auch wenn der Heizkörper nicht mehr richtig warm wird, obwohl der Thermostat ganz aufgedreht ist, verliert man womöglich Bares. Was also tun? Der einfachste Tipp ist altbekannt, aber er wirkt: Man muss Luft aus den Heizkörpern lassen, erklärt die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2onlinein Berlin.