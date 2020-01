Trockenstarre: So werden harte Handtücher wieder weich

Fühlt sich das Handtuch nach dem Waschen ungewöhnlich hart an, gibt es zwei mögliche Gründe. Einen innerhalb der Waschmaschine und einen außerhalb.

Warum Handtücher im Trockner so weich werden

Denn der Faden der Handtücher ist zu Faser- und Schlingenrohren gelegt, diese werden in der Wäschetrommel in Unordnung gebracht. Eigentlich entwirren sie sich beim Trocknen wieder durch Luftbewegungen, stellen sich auf, und das Handtuch fühlt sich weich an.