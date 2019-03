Einbruchschutz: Eingangstür rechtzeitig nachrüsten

Die Zahl der Einbrüche in Privathäuser und Wohnungen nimmt zu. Eine der Schwachstellen ist die Eingangstür. Dabei lässt sie sich gut nachrüsten.

Zusatzschlösser erschweren Einbruch nur

Aber der Experte stellt auch klar: Absolut sicher wird die Tür durch zusätzliche Beschläge und Schlösser nicht. Lediglich die Zeit, die der Dieb zum Einbrechen benötigt, werde erhöht. «Jedoch lassen Einbrecher in der Regel wieder ab, wenn sie die Tür nicht innerhalb von zwei bis fünf Minuten öffnen konnten», erklärt Enke. Was ist also möglich, den Einbrechern ihr Werk an der Tür zu erschweren?