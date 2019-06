Einmachgläser richtig vorbereiten

Damit Marmelade, Chutney oder Kompott nach dem Einkochen nicht schimmeln, müssen die Gläser richtig vorbereitet sein. Dabei kommt es vor allem auf die Hygiene an.

Damit selbst gekochte Marmelade so lange wie möglich hält, sollte sie in sauberen, ausgekochten Einmachgläsern gelagert werden.

Wer kein Pektin oder keinen Zitronensaft zur Hand hat, nutzt die dünnflüssige Marmelade am besten als Topping für Eis, Joghurt oder Quark.

