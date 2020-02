Bettwäsche wechseln: Wie oft?

Wie häufig Laken, Bett- und Kopfkissenbezüge gewechselt werden müssen, hängt von den eigenen Schlafgewohnheiten ab. Und davon, ob man das Bett für sich allein hat.

Es reicht in der Regel, alle zwei Wochen die Bettwäsche zu wechseln. Darauf weist der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main hin.