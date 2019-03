Einbruch: Erste Schritte zur Schadensbegrenzung

Nach einem Einbruch sind viele erst einmal geschockt. Am wichtigsten ist aber, die Nerven zu behalten und unverzüglich weiteren Schaden zu vermeiden. Die wichtigsten Tipps.

Polizei und die Schadensabteilung der Hausrat- oder Gebäudeversicherung müssen umgehend informiert werden. Außerdem schreiben viele Versicherungsverträge vor, dass der Schaden so gering wie möglich zu halten ist. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Das bedeutet: Wichtig ist jetzt, gestohlene EC- und Kreditkarten umgehend sperren zu lassen sowie den Verlust anderer wichtiger Dokumente zu melden.

Die wichtisten Nummern zum Sprerren wichtiger Karten

Zahlungskarten lassen sich bei den jeweiligen Anbietern oder unter dem zentralen kostenlosen Notruf 116 116 sperren. Hier können Betroffene auch gestohlene Handy-SIM-Karten melden - oder sie wenden sich an ihr Mobilfunkunternehmen. Bei Sparbüchern oder Anlagedokumenten sollte man sich unverzüglich an seine Bank wenden. Auch ein Personalausweis mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktionmuss so schnell wie möglich gesperrt werden, rät die Polizeiliche Kriminalitätsprävention der Länder und des Bundes. Das geht unter den Nummern 0180/1 33 33 33 oder 116 116 sowie im Bürgeramt.