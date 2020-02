Polstermöbel richtig reinigen und pflegen

Regelmäßige Pflege erhöht die Lebensdauer von Polstermöbeln enorm. Wie man die Polster und Kissen am besten reinigt, hängt auch vom Material ab.

Gute Polstermöbel kosten meist nicht wenig Geld und es ist recht aufwendig, sie in die Wohnung zu kriegen: Da will man nicht alle paar Jahre ein neues Möbelstück kaufen. Grund genug also, die Polster gut zu pflegen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel hat die entsprechenden Tipps:

Pflegehinweise des Herstellers beachten

Generell gilt: Wer die Pflegehinweise des Herstellers berücksichtigt, kann bei der Reinigung am wenigsten falsch machen. Oft sind sie auf Schildchen an der Innenseite der Bezüge aufgedruckt. Sie geben zum Beispiel Auskunft darüber, ob die Bezüge zu Hause in der Maschine gewaschen werden dürfen oder in die chemische Reinigung müssen. Einige Hersteller geben auch auf ihren Webseiten Pflegetipps für ihre Möbel. Daneben bestimmt die Art des Flecks auch immer die Reinigung. Ein Rotweinfleck muss zum Beispiel mit anderen Reinigungsmitteln behandelt werden als ein Fettfleck.