Weihnachtspost: Fristen für die rechtzeitige Paket-Zustellung

Damit die Bescherung zu Weihnachten glückt, müssen Pakete pünktlich zur Post. Die Fristen für Pakete, Päckchen und Briefe.

Heiligabend fällt 2019 auf einen Dienstag. Folgende Fristen geben die Postzusteller an, damit Pakete noch pünktlich ankommen:

Wer es im Weihnachtsstress nicht rechtzeitig schafft, dem bleibt nur der Expressversand. Dafür zahlen Kunden aber auch deutlich drauf: Bei DHL etwa kostet das Porto für ein Päckchen mit bis zu zwei Kilogramm Gewicht in der Filiale ja nach Größe 3,79 bzw. 4,50 Euro - ein gleich schweres Expresspaket kostet 16,50 Euro. Dafür können sie das Paket allerdings meist noch bis zum 23. Dezember in der Filiale abgeben, erklärt Anke Blenn, Sprecherin der Deutschen Post. Allerdings sollten sie vorher nachfragen, wann dort die letzte Abholung ist.

Damit die Post rechtzeitig ans Ziel kommt, muss außerdem die Verpackung stimmen. Bunte Schleifen, Schnüre, Geschenkpapier - so ein Geschenk macht zwar Eindruck unterm Weihnachtsbaum. Es bleibt aber leicht auf der Strecke. «In den Paketzentren gibt es hochkomplexe Sortieranlagen», erklärt Marten Bosselmann vom Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK), der neben UPS und Hermes auch Anbieter wie DPD und FedEx vertritt. «Schleifen oder Bänder haben sich hier schnell verheddert.»

Zum Verhängnis kann es auch werden, wenn jemand ein altes Paket erneut verwendet. Befindet sich darauf noch ein Barcode, verwirrt das die Sortiermaschine. Ingo Bertram von Hermes rät außerdem, keine Spitznamen als Empfänger anzugeben. Sonst gibt es eventuell Schwierigkeiten, falls das Päckchen im Paketshop abgeholt werden muss. «Wenn dann das Paket an Tina geschickt wurde und auf dem Personalausweis Bettina steht, darf es nicht rausgegeben werden.»

Fristen für Weihnachtsbriefe

Für eine rechtzeitige Zustellung zum Weihnachtsfest müssen Weihnachtsbriefe bis zum Samstag, den 21. Dezember 2019 in der Postfiliale abgegeben werden - und zwar bevor die Briefe von dort aus auf Reisen gehen. Wer den Brief innerhalb der Öffnungszeiten abgibt, ist in der Regel sicher.