Kühlschrank putzen: Auf die Reihenfolge kommt es an

Im Kühlschrank ist Hygiene besonders wichtig. Wie, wie oft und in welcher Reihenfolge man Kühlschränke am besten reinigt.

«Alle beweglichen Teile, etwa Glasplatten, Gemüsefach oder die Kunststoff-Ablagen in der Tür, nimmt man heraus und reinigt sie am Spülbecken», sagt Monika Wittkowski vom DHB Netzwerk Haushalt. Dann folgt der Innenraum.

5. Gummidichtung nicht vergessen

Beim Reinigen darf die Gummidichtung nicht vergessen werden, die rund um die Kühlschranktür verläuft. In deren Rillen setzt sich leicht Schmutz fest, es kann sich Schimmel bilden. Oder der Gummi klebt am Gehäuse fest und reißt. «Wenn die Gummidichtung rissig oder porös ist, dringt warme Umgebungsluft in den Innenraum des Kühlschranks ein», erklärt Roman Zurhold von der Initiative EnergieEffizienz der Deutschen Energie-Agentur (dena). Der Kühlschrank verbrauche dann mehr Strom. Ob der Gummi noch dicht ist, zeigt eine angeschaltete Taschenlampe im geschlossenen Kühlschrank. Scheint ihr Licht in einer dunklen Wohnung nach außen, muss das Band ausgetauscht werden.