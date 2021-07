Gewitter: Wie man das Haus vor Blitzen schützt

Trifft ein Gewitterblitz das Haus, kann es in Flammen aufgehen. Ein Blitzableiter schützt aber nur bedingt.

Blitze können Überspannungsschäden verursachen

«Nicht immer muss der Blitz ins eigene Haus einschlagen, um große Schäden anzurichten», sagt Reyno Thormählen, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Blitzschutzfirmen (VDB) in Köln. Schon ein Einschlag in der Nachbarschaft kann die gesamte Elektrik zum Erliegen bringen, wenn die Energie des Blitzes auf die Kabel- oder Telefonleitungen überspringt. Die Folge können Brände in der Wohnung sein. Solche Überspannungsschäden sind selbst dann noch möglich, wenn der Blitz in zwei Kilometern Entfernung einschlägt.