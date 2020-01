Geschirrhandtücher: Bakterien vermeiden

Besonders gern vermehren sich Bakterien in feuchten Geschirrtüchern, Lappen und Schwämmen. Dagegen helfen zwei simple Hygieneregeln.

In der Küche sind feuchte Geschirrhandtücher und Spülschwämme ein Nährboden für Keime. Geschirrhandtücher und Schwämme werden nach dem Gebrauch daher am besten so aufgehängt oder hingelegt, dass sie so schnell wie möglich trocken. Darauf weist das Forum Waschen in Frankfurt hin.