Daunenjacken waschen und trocknen: Tipps & Tricks

Daunenjacken und Daunenmäntel können in der Maschine gewaschen und anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden. Wie es geht.

Auch Daunenjacken und Daunenmäntel müssen mal gewaschen werden. Wichtig: Beim Trocknen das Verklumpen der Federn zu verhindern. Wie das geht erläutert Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt am Main.

Daunenjacke oder Daunenmantel in der Waschmaschine waschen

Beim Waschen brauchen Dauenjacken oder Daunenmäntel in der Waschmaschine viel Platz, damit die Daunen sich gut bewegen können. Die Waschmaschine sollte also ein Fassungsvermögen von mindestens sechs Kilogramm haben. Der Wasserstand sollte hoch sein und die Trommel sich wenig bewegen. Daher biete sich das Programm Feinwäsche an, so Glassl. Gewaschen werde bei maximal 40 Grad. Weil sich der Wintermantel stark mit Wasser vollsaugt, müsse er unbedingt geschleudert werden. Der IKW empfiehlt zwei Durchgänge.