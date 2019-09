Wollpullover waschen: Wie und womit?

Der Winter ist die Saison der kuscheligen Pullover und warmen Socken aus Wolle. Die empfindlichen Fasern brauchen jedoch eine spezielle Pflege.

Wollpullover zügig waschen

Wollkleidung sollte bei der Handwäsche nicht über längere Zeit in der Lauge liegen. Stattdessen müssen die Wolltextilien bei der Handwäsche unverzüglich gewaschen und ausgespült werden. Wolle vertrage keine hohen Waschtemperaturen und kein Reiben, Bürsten und Wringen. Sie dürfe außerdem nie in den Wäschetrockner, erläutert das Forum Waschen in Frankfurt am Main.