Putzfrau suchen, finden, bezahlen: Tipps & Infos

Wie findet man eine private Putzfrau oder eine vertrauenswürdige Haushaltshilfe? Welche Anweisungen gibt man und was soll man bezahlen?

© dpa

Wer Fulltime arbeitet, hat nur noch wenig Freizeit- und möchte diese nur ungern als Putzfrau oder Putzmann in der eigenen Wohnung verbringen. Und spätestens wenn Kinder kommen, wird klar: Eine Hilfe für den Haushalt muss her. Aber wie findet man eine gute Haushaltshilfe? Wie gibt man ihr Anweisungen und was sollte eine private Putzfrau verdienen?

Putzfrau finden durch persönliche Empfehlung Der typische Weg, eine Haushaltshilfe zu finden, ist die persönliche Empfehlung. Echte «Perlen» würden unter der Hand weitergereicht, sagt Martina Feulner, Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft. Tipps aus dem Freundes- und Bekanntenkreis haben den Vorteil, dass man vorab Informationen aus erster Hand bekommen- sowohl über Fähigkeiten der Hilfe als auch über Konditionen, zum Beispiel Honorar und Arbeitszeit. Gängig sind zudem Aushänge im Supermarkt sowie Zeitungsannoncen.

Putzfrau im Internet finden Im Internet bieten sich überwiegend Agenturen an. Der Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungen in Gießen rät, Angebote im Internet aber genau zu prüfen. Dort werde häufig gegen eine Gebühr lediglich die Vermittlung einer Putzfrau offeriert. Diese müsse der Kunde dann selbst einstellen. Weil dies aus den Angeboten nicht immer klar hervorgehe, bestünde die Gefahr von Schwarzarbeit.

Aufgaben mit Putzfrau klar absprechen Der Auftraggeber steckt den Rahmen der Tätigkeit ab. Kritische Punkte wie das Innenleben von Schränken oder das Arbeiten in Schlaf- und Kinderzimmern müssen ebenfalls geregelt werden. Feulner rät, beim Kinderzimmer zu definieren, wie weit es aufgeräumt werden soll. Agenturen klären solche Details vor Vertragsabschluss in einem Gespräch. Es sollte kostenlos und unverbindlich in der Wohnung des Kunden stattfinden, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Generell gilt: Klare Absprachen, auch was die finanzielle Seite angeht, sind die Basis einer guten Zusammenarbeit. Die wird entweder per Handschlag oder Vertrag besiegelt.

Leistungen der Putzfrau schriftlich vereinbaren Auftraggeber und Haushaltshilfe können die Leistungen schriftlich festhalten, um Missverständnissen vorzubeugen. Bei Agenturen ist die Leistungsbeschreibung Teil des Vertrags und dient der Qualitätskontrolle. «Die Kriterien werden in Absprache mit dem Kunden regelmäßig überprüft», erläutert Brigitte Katzenberger-Müller vom Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungen (BVHD) in Hannover. Im Zweifelsfall habe der Kunde ein Recht auf kostenlose Nachbesserung.

Stundenlohn für eine private Putzfrau Generell werden private Putzfrauen nach Stunden bezahlt, man kann aber auch in Viertelstundenschritten abrechnen. Seriöse Agenturen verlangen etwa mindestens 20 Euro plus Mehrwertsteuer. Der Kunde bekommt eine Rechnung. Barzahlung ist bei Agenturen tabu. Wer private Kräfte in Schwarzarbeit beschäftigt, der macht sich strafbar. Über das Haushaltsscheckverfahren können Auftraggeber aber ihre Hilfe über die Minijob-Zentrale absichern und aus der Schwarzarbeit herausholen.

Umgang mit privaten Putzfrauen Haushaltshilfen wollen wie jeder andere Arbeitnehmer respektvoll behandelt werden. Ein beiderseitiger Tagesgruß ist für Brigitte Katzenberger-Müller das Mindestmaß an Höflichkeit. Von der Reinigungskraft erwartet die Fachfrau Freude an der Arbeit und vom Kunden, dass er ihr keinen Schmutzhaufen zumutet.

Leitfaden für Haushaltshilfen Verbraucherschützer haben im Internet einen Leitfaden zu Mindestanforderungen an haushaltsnahe Dienstleistungen veröffentlicht. Dass die Haushaltshilfe oder Putzfrau selbstständig und sachgerecht arbeitet und sich mit dem Kunden verständigen kann, halten die Verbraucherschützer für ebenso selbstverständlich wie das Einhalten von Terminen und die Zusammenarbeit mit Sozialdiensten.

Ratgeber Haushalt Tipps zum Thema Haushalt und Hausarbeit: Waschen, Putzen, Reinigen, Bügeln und mehr